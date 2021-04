Coronavirus a Brescia città, situazione migliora. “Gente rispetta la regole”

(red.) Nella consueta conferenza stampa settimanale, ieri, venerdì 9 aprile, in cui sono state annunciate e prorogate alcune altre misure restrittive anti-contagio, a Brescia città è stato fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda la situazione pandemica. Con il sindaco Emilio Del Bono e il comandante della Polizia locale Roberto Novelli, nei giorni di Pasqua si sono mosse 63 pattuglie e 126 agenti che hanno controllato 140 persone, di cui 29 multate.

Sono stati 34, invece, i controlli nei pubblici esercizi e di cui tre titolari sono stati sanzionati, mentre due persone sono state arrestate per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dal punto di vista dell’emergenza sanitaria diminuiscono le persone in isolamento obbligatorio rispetto al boom registrato lo scorso 22 marzo. E al momento il virus sta colpendo soprattutto la fascia d’età dai 15 ai 64 anni.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, i dati aggiornati a mercoledì 7 aprile parlano del 72% degli over 80 che hanno ricevuto la somministrazione a fronte del 90% di quelli che hanno aderito. Ora si partirà anche con gli over 70 di cui sono 21 mila in città e 3.500 quelli che al momento hanno prenotato. La situazione si sta quindi evolvendo meglio, ma il sindaco Del Bono invita a stare attenti almeno fino al 20 aprile.