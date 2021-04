Segnaletica stradale, Girelli (Pd): “La Regione rifinanzi il bando”

(red.) Regione Lombardia rifinanzi il bando per gli interventi diretti a ridurre gli incidenti stradali attraverso il miglioramento della segnaletica. A chiederlo, con un’interrogazione, è il consigliere regionale Gian Antonio Girelli (Pd.) che spiega: “Il bando per l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni con meno di 30 mila abitanti o delle unioni dei municipi per la realizzazioni di interventi volti a ridurre gli incidenti stradali ha ammesso oltre 300 progetti ma le risorse stanziate, tre milioni e mezzo di euro, bastano solo per 79 progetti: nella nostra provincia a fronte di 27 progetti finanziati ne rimangono 34 ammessi ma non finanziati per mancanza di fondi. Considerata l’importanza della finalità del bando che finanzia misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario e razionalizzazione della segnaletica, chiediamo alla giunta di rifinanziare il bando, far scorrere le graduatorie in modo da finanziare tutti progetti ammessi”.

Ecco i progetti finanziati in provncia di Brescia: