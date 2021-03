Progetto Icaro sulla sicurezza stradale, vicini anche se a distanza

(red.) Icaro è un progetto di educazione stradale, rivolto ai giovani delle scuole, che ha l’obiettivo di diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale.

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 – informa una nota della Polizia Stradale – numerose sono state le istanze pervenute dal mondo della scuola tese a sollecitare la ripresa formativa dell’educazione stradale, elevata quest’anno a materia di insegnamento nell’ambito dell’educazione civica. Nel corso della settimana, la formazione didattica è stata erogata in modalità Webinar dal personale del Distaccamento Polizia Stradale di Chiari che ha svolto il programma del progetto Icaro all’Istituto “Dandolo” di Corzano (Bs) con le IV e V classi. Durante gli incontri i ragazzi hanno avuto la possibilità di esplorare la delicata materia della sicurezza stradale”.

“Il programma didattico verte sul tema della cosiddetta ‘disregolazione’. Alla base delle condotte di rischio sulla strada, vi è una cattiva regolazione del comportamento sul piano emotivo e cognitivo, che si manifesta attraverso la sottovalutazione delle conseguenze di determinate esposizioni al rischio, oppure in una voluta esposizione allo stesso, attraverso quelle che vengono definite ‘prove di coraggio’, in molti casi testimoniate dalle riprese video condivise dai giovani sui social network. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado parteciperanno ad un percorso di educazione stradale che vuole cogliere gli aspetti profondi dei motivi dell’esposizione ai rischi e vuole far sperimentare ai giovani, da vicino, i significati dei propri comportamenti. In particolare, gli studenti verranno coinvolti in attività che illustreranno l’elevata disfunzionalità delle condotte di cattiva regolazione del comportamento e i conseguenti rischi sulla strada, attraverso una metodologia attiva che prevede l’utilizzo di video e simulazioni. In particolare, la formazione didattica evidenzierà la pericolosità di certe condotte, quali l’utilizzo di alcol e droghe e l’abuso dello smartphone che, non solo mettono a rischio la propria e altrui incolumità, bensì esprimono forte debolezza e incapacità di comunicare la propria forza e il proprio valore”.