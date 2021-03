Bedizzole, Polizia locale interrompe una festa di compleanno

(red.) Nella tarda serata di sabato 20 marzo ai vicini di casa è parso sospetto quel volume alto della musica, insieme alle risate e al divertimento che provenivano da un’abitazione privata di Bedizzole, nel bresciano. Mancavano pochi minuti alle 23, quindi in pieno orario di coprifuoco, quando è partita la segnalazione alle forze dell’ordine per chiedere un loro intervento in via Crocette. Ne dà notizia Bresciaoggi.

Sul posto, verso l’abitazione di una 40enne rom, sono giunti gli agenti della Polizia locale che di fatto hanno interrotto una festa di compleanno di una bambina. Nell’occasione c’erano diversi adulti, anche qualche ubriaco, insieme a tre minorenni. E oltre al divieto di assembramenti e di feste, qualcuno aveva anche violato la disposizione di non uscire dal proprio Comune di residenza, visto che il bresciano è attualmente in zona rossa. In tutto sono scattate 3.600 euro di sanzioni oltre all’interruzione della festa.