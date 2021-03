Nuovo Dl e Brescia in zona rossa, forze dell’ordine: più controlli

(red.) Dopo l’ultimo fine settimana in cui ci si è potuta concedere qualche libertà, da oggi, lunedì 15 marzo e per almeno due settimane anche la provincia di Brescia, così come tutta la Regione Lombardia e diverse altre regioni italiane, si entra in zona rossa dal punto di vista delle misure di contenimento e restrizioni massime da rispettare per evitare la diffusione del contagio. Infatti, il punto basilare della zona rossa è che gli spostamenti sono vietati anche all’interno del proprio territorio comunale, salvo per motivi di lavoro, salute e necessità e qualche iniziativa concessa, ma tutto giustificato con l’autocertificazione che deve tornare alla portata di tutti ogni giorno.

Su questo fronte, sempre a partire da oggi, lunedì 15, anche le forze dell’ordine bresciane saranno impegnate in maggiori controlli. Attraverso la videosorveglianza e pattuglie nei luoghi sensibili, la Polizia locale di Brescia è pronta a mettere in campo un potenziamento dei controlli. Questo dispositivo partirà dopo quanto deciso dal questore di Brescia Giovanni Signer e per evitare che ci siano cittadini che si muovono senza un motivo valido e permesso anche dall’ultimo decreto legge che parte proprio oggi, lunedì 15 marzo e fino al prossimo 6 aprile.