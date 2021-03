Montichiari, non rispettano misure anti-contagio: chiusi due locali

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 15 marzo due locali di Montichiari, nella bassa bresciana, si sono visti disporre la chiusura per cinque giorni da parte della Polizia locale per non aver rispettato le misure anti-contagio, in particolare il divieto di far consumare bevande dopo le 18, se non con il servizio di asporto. Il primo a essere finito nel mirino è stato un ristorante nel quartiere Allende, tra l’altro recidivo per essere già stato colpito in passato.

Era stato scoperto che all’interno i clienti consumavano nonostante le disposizioni di legge e diversi clienti erano riusciti a fuggire all’arrivo della Polizia locale. Per il titolare è scattata una sanzione di 500 euro e la chiusura del locale per cinque giorni, di cui la prefettura di Brescia valuterà l’eventuale estensione. Un altro titolare, invece, è stato multato in via Badazzole. Qui, in un bar, si continuava a servire anche dopo le 18 e facendo scattare la sanzione di 280 euro e la chiusura per cinque giorni in vista di decisioni della prefettura.