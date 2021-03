Brescia, al via giro di vite della prefettura contro le baby gang

(red.) Il fenomeno delle baby gang o comunque degli assembramenti tra giovanissimi nelle zone di Brescia resta sempre preoccupante. Per questo motivo ieri, venerdì 12 marzo, in prefettura si è svolta una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per un giro di vite. E’ stato disposto che per almeno un mese ci sarà un potenziamento dei controlli e anche un maggiore uso delle telecamere.

Nelle settimane precedenti al 13 marzo capitava soprattutto di sabato pomeriggio di assembramenti anche all’altezza delle stazioni della metropolitana, soprattutto a Mompiano. Già oggi, quindi, si testerà il funzionamento del potenziamento dei controlli.