Calcinato, rifiutano di dare da bere a orario chiusura bar: aggrediti

(red.) L’altro giorno, mercoledì 10 marzo, i carabinieri bresciani della stazione di Calcinato sono stati chiamati a compiere un intervento in via Santa Maria, nella frazione di Calcinatello, da dove due gestori di un bar li avevano allertati. Poco prima, quando mancavano pochi minuti alle 18, una compagnia formata da cinque rom è entrata nel locale pretendendo di essere serviti. Ma si sono sentiti rifiutare per l’orario – che alle 18 deve essere quello di chiusura – e per il fatto che il bar avrebbe chiuso.

Dell’accaduto dà notizia Bresciaoggi. Di fronte al rifiuto, la compagnia si è scagliata contro il barista e la moglie tra insulti e schiaffi. Subito dopo, al momento in cui è partita la chiamata alle forze dell’ordine, i cinque sono fuggiti a bordo di un’auto. I militari giunti a destinazione hanno raccolto le testimonianze dei due gestori e la loro denuncia, avviando le indagini per risalire ai responsabili. Non è escluso che la compagnia sia riconducibile al campo nomadi di Calcinatello.