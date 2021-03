Brescia, nuovo sgombero all’ex Ideal Standard: otto identificati

(red.) E’ di otto persone allontanate, di cui sette stranieri e un italiano, donne comprese, il bilancio dell’ennesimo intervento di sgombero messo in atto all’alba di ieri, lunedì 8 marzo, al vecchio complesso industriale dell’Ideal Standard, in via Milano a Brescia, in città. Sul posto si sono mosse una decina di pattuglie della Polizia locale che sono riuscite a bloccare le persone, mentre altre si sono date alla fuga.

All’interno del complesso dismesso i soggetti che avevano trovato dei giacigli di fortuna versavano in pessime condizioni igieniche. Tutti gli otto fermati sono stati identificati e perquisiti. Per loro è scattata una denuncia per invasione di terreni o fabbricati. Al termine dell’intervento, come succede ogni volta, gli operai si sono occupati di murare gli accessi alla struttura.