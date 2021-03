Massardi (Lega): “Dalla Regione 4,5 milioni per il monitoraggio della circolazione”

(red.) “Regione Lombardia ha stanziato 4,5 milioni di euro destinati ai comuni lombardi per la realizzazione di sistemi per il monitoraggio, in sede fissa o mobile, della circolazione stradale”, fa sapere Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale. “Questi fondi possono essere utilizzati sia per la realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, come le Zone a Traffico limitato, sia per le limitazioni ambientali al traffico. Potranno partecipare oltre 560 comuni della nostra regione, presentando domanda online tramite il portale dedicato bandi.regione.lombardia.it”.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 29 marzo e fino al 30 aprile. Si tratta di un finanziamento sotto forma di contributo a fondo perduto, che può finanziare fino al 100% delle spese ammesse; i comuni capoluogo potranno beneficiare di stanziamenti fino a 50mila euro, così come tutti i comuni sopra i 30mila abitanti. 25mila euro è invece il contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti. Le unioni di comuni potranno beneficiare di fondi fino a 35mila euro.

“Il controllo del territorio”, conclude Floriano Massardi, “è sempre stato ritenuto fondamentale da Regione Lombardia. In questo caso si riuscirà ad affiancare alle necessità di sicurezza, il controllo ambientale, altra tematica cui siamo molto sensibili e alle quale riserviamo già altri importanti bandi di finanziamento”.