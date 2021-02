Castrezzato in zona rossa, ma l’ufficio postale di via Roma resta aperto

(red.) A seguito delle straordinarie misure istituite dalla Regione Lombardia, che hanno introdotto la “zona rossa” in alcuni comuni tra i quali Castrezzato, Poste Italiane comunica che l’ufficio di Via Roma 8 continuerà ad essere operativo secondo i consueti orari. Pertanto, l’ufficio sarà regolarmente aperto con orario dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12.35.

Anche durante il nuovo periodo di lockdown, inoltre, Poste Italiane continuerà a garantire la consegna della corrispondenza. “Il servizio di recapito – commenta Piero Pozzali, responsabile del Centro di Distribuzione di Chiari, dal quale dipende la consegna della corrispondenza a Castrezzato – continuerà ad essere regolarmente garantito anche durante il nuovo periodo di lockdown. Fin dall’inizio dell’emergenza, Poste Italiane effettua interventi periodici di igienizzazione e sanificazione di tutte le sedi e dei mezzi aziendali. Inoltre, tutti i dipendenti sono dotati, compresi gli addetti alle lavorazioni interne, di mascherine giornaliere, guanti monouso e gel detergenti per le mani”.

Poste Italiane coglie l’occasione per invitare i cittadini a recarsi in ufficio postale esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare l’ATM Postamat per i prelievi di denaro contante e le operazioni consentite. L’Azienda ricorda inoltre che molti dei servizi tradizionalmente erogati allo sportello, come ad esempio il pagamento dei principali bollettini, i trasferimenti di denaro e le spedizioni di corrispondenza e pacchi, sono disponibili attraverso il sito poste.it e le app BancoPosta e PostePay.

Per l’ufficio di Castrezzato, infine, è possibile prenotare un appuntamento per il rilascio gratuito dell’identità digitale SPID, evitando di attendere il proprio turno allo sportello. La prenotazione è disponibile tramite il sito poste.it, l’app Ufficio Postale oppure con Whatsapp, al numero 3715003715.