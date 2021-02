Vicenza, quintali di carne senza misure igieniche verso la Bassa

(red.) Un cittadino ghanese residente a Manerbio, nella bassa bresciana, è finito nei guai durante un controllo sull’autostrada A4 da Vicenza e diretto a Brescia. Gli agenti della Polizia stradale erano impegnati nelle consuete verifiche e hanno così fermato un mezzo di trasporto condotto dal ghanese. Nel corso del controllo a bordo del mezzo sono emerse diverse quantità di carne che erano destinate a ristoratori asiatici della bassa bresciana.

In tutto, circa 400 chili di carni che venivano trasportate senza alcuna misura igienica e sanitaria visto che la zona del carico non era refrigerata. Ma non solo, perché la merce non aveva alcuna documentazione con cui tracciare la provenienza e dando la sensazione che possa derivare da una macellazione abusiva.

Per questo motivo l’intera partita di carne è stata sequestrata. Il conducente fermato, già nei guai per il trasporto di carne clandestina, ha incassato una sanzione di 7 mila euro per le modalità con cui stava trasportando la merce.