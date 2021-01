Prorogati fino al 29 luglio 2021 i titoli abilitativi di polizia

(red.) Il Ministero dell’Interno ha aggiornato le indicazioni in materia di sospensione dei termini procedimentali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, dopo le novità apportate dalla legge 159/2020, di conversione del d.l. n. 125/2020, entrata in vigore il 4 dicembre 2020.

Il decreto ha modificato l’articolo 103 del precedente d.l. 18/2020, stabilendo che:

• gli atti, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i titoli di polizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, allo stato attuale, fino al 29 luglio 2021;

• gli atti, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i titoli di polizia, in scadenza tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tutt’ora validi e conservano la loro validità anch’essi fino al 29 luglio 2021, in virtù di quanto disposto dall’art.103 comma 2-sexies del DL 18/2020).

Pertanto, a partire dal 29 luglio 2021 tutti i titoli di polizia scaduti andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.

Inoltre, il decreto legge 125/2020 modifica anche l’articolo 104 del d,.l. 18/2020, stabilendo che i documenti di riconoscimento e di identità aventi scadenza da gennaio 2021 siano prorogati di validità fino al 30 aprile 2021.

Si evidenzia, pertanto, che la licenza di porto di fucile resterà valida fino al 29 di luglio, ma il libretto annesso alla licenza cesserà di valere come titolo equivalente alla carta d’identità il 30 aprile 2021.

Di conseguenza, ai fini dell’acquisto di un’arma, l’identità potrà essere provata solo esibendo oltre alla licenza di porto d’armi anche un altro documento di identità (carta d’identità, passaporto, patente).