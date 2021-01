Palazzolo, Polizia ferma aperitivo abusivo: sanzioni e locale chiuso

(red.) Ieri, giovedì 28 gennaio, gli agenti bresciani della Polizia locale di Palazzolo impegnati in questo periodo di restrizioni sanitarie anche nei controlli per il rispetto delle misure anti-Covid, hanno scoperto un aperitivo abusivo all’interno di un bar.

Sei clienti si erano ritrovati intorno a un tavolo del locale per consumare stuzzichini e bevande nonostante in questo periodo sia ammesso solo l’asporto o il servizio a domicilio. Nel momento in cui gli stessi clienti hanno notato le forze dell’ordine, hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati tutti sanzionati.

La multa ha raggiunto anche la titolare e chi stava servendo, oltre alla chiusura dell’attività per cinque giorni. Ma la prefettura potrebbe disporre una misura più aspra visto che non era la prima volta di una situazione irregolare nel bar in tempo di pandemia.