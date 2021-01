San Paolo, clienti nel bar ristorante: sanzioni e locale chiuso

(red.) Bagnolo Mella e Azzano Mella, ma anche Leno e San Paolo. Il territorio della bassa bresciana resta nel mirino dei controlli da parte delle forze dell’ordine per quanto riguarda il rispetto delle misure anti-Covid, soprattutto sul fronte dei bar, ristoranti e locali che in questo periodo di zona arancione e rossa prima ancora, possono fare solo il servizio di asporto e a domicilio.

L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva proprio da San Paolo dove nei giorni precedenti a giovedì 28 gennaio un bar ristorante è stato sanzionato. E’ successo in occasione di una verifica da parte della Polizia locale che ha trovato all’interno del locale sei clienti intenti a consumare. Per questo motivo sono stati tutti multati con 400 euro ciascuno e il locale si è visto disporre una chiusura di cinque giorni, in attesa che la prefettura possa decidere per un periodo più lungo.