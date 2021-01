Cologne, due dipendenti lavorano in nero. Titolare sanzionata

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 27 gennaio, gli agenti bresciani della Polizia locale del Montorfano hanno svolto un controllo all’interno di un’azienda della zona industriale di Cologne e che si occupa dell’assemblaggio di materie plastiche. Le forze dell’ordine hanno compreso che c’era qualcosa che non andava nel momento in cui avvicinandosi all’opificio hanno notato che una delle dipendenti stava cercando di allontanarsi dalla fabbrica. Ma la stessa addetta è stata poi fermata da un’altra pattuglia che l’ha raggiunta su retro del magazzino.

Il motivo di quella fuga? La dipendente, insieme a una collega, lavorava in nero per conto della titolare 40enne di origine albanese ma residente in Franciacorta. Non solo, perché mancava anche il documento di valutazione dei rischi necessario per avviare l’attività. La situazione verrà segnalata all’Ispettorato del Lavoro, mentre la titolare al momento è stata sanzionata con 3.600 euro. Ma per poter ripartire con il lavoro dovrà assumere le due addette per almeno tre mesi.