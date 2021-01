Bienno, proseguono le ricerche del 33enne Domenico Carrara

(red.) Proseguono le ricerche di Domenico Carrara, 33 anni, disperso da ieri nella zona di Bienno. L’allertamento per il mancato rientro è arrivato durante la notte. Dopo avere battuto alcuni sentieri in notturna, sul Colle del Cerreto, le squadre hanno proseguito dall’alba su un’area più estesa. I tecnici hanno esaminato i possibili percorsi dalla base del Colle fino alla sommità e poi le ricerche si sono estese anche alla zona di San Glisente, in seguito alla segnalazione di un possibile avvistamento.

L’elicottero di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha portato alcune squadre in quota per un controllo incrociato in fase di discesa. Sono una quarantina i soccorritori del Cnsas impegnati, provenienti da tutta la Delegazione Bresciana; sul posto anche le UCRS (Unità cinofile da ricerca in superficie) e le Unità molecolari; impegnati anche la Protezione civile, i Carabinieri, i Vigili del fuoco, il Comune di Bienno e molti volontari del posto. Le operazioni vanno avanti.