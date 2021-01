Brescia, parrucchiera senza autorizzazione: salone chiuso

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 22 gennaio gli agenti della Polizia locale di Brescia sono intervenuti nella zona della stazione ferroviaria per chiudere un salone da parrucchiera. L’attività commerciale era già finita nel mirino lo scorso dicembre incassando una diffida e una sanzione perché non presente l’autorizzazione per tenere quel salone aperto.

Ieri, giovedì 21, una pattuglia si è mossa sul posto scoprendo che il negozio continuava a lavorare come se nulla fosse, ma senza la certificazione necessaria.