Brescia, bar serve alcolici a tre minori: Polizia multa titolare

(red.) Un bar di via Cavour a Brescia, in città, è finito nei guai per opera della questura di Brescia dopo aver scoperto che ad alcuni minori era stato servito dell’alcol, vietato dalla legge. Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa era impegnata in uno dei consueti controlli per verificare il rispetto delle misure di contenimento anti-contagio e anche dell’ultimo dpcm del 14 gennaio.

E nel locale di via Cavour gli agenti hanno scoperto che il titolare stava servendo alcolici a tre 16enni. I tre minorenni hanno dato poche informazioni e si è proceduto con l’avvisare i loro genitori. Il gestore del bar è stato quindi sanzionato.