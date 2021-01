Gavardo, non ha patente ma guida auto senza assicurazione e revisione

(red.) Comprendendo il rischio delle conseguenze in cui sarebbe incappato vista la propria situazione non così trasparente, ieri pomeriggio, martedì 12 gennaio, un 42enne marocchino residente a Vallio Terme e alla guida di un’auto non si è fermato a un normale controllo degli agenti della Polizia locale della Valsabbia a Gavardo. Di conseguenza gli operatori sono stati costretti a inseguirlo prima di poterlo fermare. E quando lo hanno bloccato, hanno capito il motivo della reazione del nordafricano.

L’uomo si è giustificato dicendo di dover andare a fare la spesa e fin lì non c’erano problemi. Ma analizzando la sua posizione si è scoperto che l’uomo guidava nonostante non avesse mai preso la patente. In più, era alla guida di un veicolo con assicurazione e revisione scaduta, quindi un pericolo per la circolazione stradale. Per questo motivo il mezzo è stato sequestrato e l’uomo ha incassato una sanzione di 5 mila euro.