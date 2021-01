Valcamonica, turisti verso la montagna e due ubriachi: tutti sanzionati

(red.) Tra giovedì 31 dicembre e ieri, venerdì 1 gennaio, i carabinieri bresciani della compagnia di Breno sono stati impegnati in Valcamonica in una serie di controlli straordinari per verificare il rispetto delle misure anti-contagio e anche evitare che qualche turista furbo raggiungesse le località di montagna. Proprio nella notte di San Silvestro i militari di Ponte di Legno hanno sanzionato otto turisti che, oltre l’orario del coprifuoco, si trovavano in auto in direzione delle località sciistiche.

Senza poter giustificare il motivo, hanno incassato multe di 533 euro. Altri due di Angolo Terme, invece, sono finiti nei guai perché sorpresi alla guida con un tasso alcolico del doppio rispetto a quello consentito. Entrambi sono stati denunciati e si sono anche visti ritirare la patente.