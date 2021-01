Controlli di Capodanno in provincia, boom di petardi esplosi nella bassa

(red.) Aldilà del party abusivo a Padenghe del Garda e di quanto accaduto per un uomo che si è barricato in casa dopo aver dato fuoco a dei cartoni in via Lechi, a Brescia, il periodo tra la notte di San Silvestro e quello di ieri, Capodanno, per fortuna è stato abbastanza tranquillo in tutta la provincia. Complice la zona rossa, il coprifuoco alle 22 e anche il maltempo di ieri, sono state ridotte le segnalazioni. I vigili del fuoco sono stati impegnati in alcuni interventi la notte del 31 dicembre, ma non degni di nota. In ogni caso, come emerso dal comando provinciale, sono stati oltre 8 mila gli interventi condotti in tutto il 2020.

Nell’ambito dei controlli potenziati per prevenire il contagio in occasione di San Silvestro, in tutto il bresciano, come fanno sapere dalla prefettura, sono state controllate 595 persone ed emesse 22 sanzioni. Sono stati anche controllati 235 esercizi commerciali e di cui uno sanzionato. Per quanto riguarda Brescia città si sono segnalate otto sanzioni da parte della Polizia locale tra il pomeriggio e la notte del 31 dicembre. Una serie di situazioni, connesse soprattutto all’esplosione di petardi, sono giunte dalla bassa bresciana e di cui scrive Bresciaoggi.

A Remedello alcuni giovani hanno pensato di trascorrere la notte dell’ultimo giorno dell’anno facendo esplodere una bomba carta con cui hanno sventrato una campana di rifiuti del vetro. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Altri mortaretti sono stati fatti esplodere in piazza Santa Maria a Montichiari, mentre a Offlaga il lancio di un razzo ha provocato fiamme ai danni di un albero di Natale.

Altre situazioni si registrano a Verolavecchia per alcuni petardi fatti esplodere in varie cassette postali e a Manerbio dove fino all’ora del coprifuoco alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica, forse per un blackout provocato da un petardo. Infine, a Verolanuova un 48enne ubriaco già di pomeriggio è stato soccorso e portato in ospedale. A Montichiari, invece, la Polizia locale ha emesso una sanzione di 280 euro e cinque giorni di chiusura per un locale di via Europa dove all’interno sarebbe stato concesso di consumare.