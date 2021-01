Caccia vietata, tre multati nella Bassa. Rete da 300 metri a Montisola

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 2 gennaio le guardie volontarie venatorie di Arci e Legambiente Brescia sono state impegnate in una serie di controlli per verificare eventuali trasgressori della stagione venatoria di caccia, considerando che questa, a causa delle restrizioni sanitarie, è stata sospesa dallo scorso 8 dicembre. E dall’attività non sono mancati i risultati.

Tra le campagne di Calvisano e Carpenedolo, nella bassa bresciana, tre cacciatori sono stati multati. Erano tutti con i loro cani da caccia in un periodo non consentito. Sul lago d’Iseo, invece, a Montisola è stata scoperta e sequestrata una rete da uccellagione di 300 metri. Ma dei responsabili nessuna traccia.