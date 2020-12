Brescia, alcol servito a minori. Quattro bar del centro chiusi 3 mesi

(red.) Mano pesante da parte della prefettura di Brescia che in queste ore intorno a giovedì 24 dicembre sta notificando una serie di sanzioni amministrative ponendo chiusure di locali per aver servito alcolici a minori. Mentre la procura sta anche valutando le denunce penali. Quattro bar del centro storico di Brescia si sono visti porre i sigilli per i prossimi tre mesi.

Si tratta di quei locali già finiti nel mirino di un’operazione svolta la scorsa primavera ed estate dalle forze dell’ordine per una serie di controlli. Era il periodo di una serie di episodi di risse e danneggiamenti per opera dei più giovani, spesso sotto i fumi dell’alcol.

Ai giovani i carabinieri e la Polizia di Stato avevano fatto dei sequestri di alcolici che i minori avevano comprato non solo nei supermercati, ma anche nei bar che ora saranno costretti a chiudere.