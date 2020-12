Ultimo weekend di libertà, poi il Natale da “reclusi”. Brescia blindata

(red.) Da Brescia città fino ai laghi e alle montagne, in quest’ultimo fine settimana di “libertà” tra sabato 19 e domenica 20 dicembre e soprattutto in vista del periodo delle feste di Natale sarà attivato un dispositivo di controlli con cui dissuadere i bresciani dai comportamenti che metterebbero a rischio la curva dei contagi. Per questo motivo il prefetto di Brescia Attilio Visconti, nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha predisposto forze dell’ordine e controlli da mettere in campo.

Ci saranno più controlli sulle strade per evitare spostamenti non autorizzati e altri controlli nei luoghi pubblici per fermare gli assembramenti. E le misure saranno più incisive nei giorni festivi e prefestivi, visto che in tutta Italia, Brescia compresa, di fatto la situazione sarà simile al lockdown della scorsa primavera.

E nel frattempo, in vista di arrivare al periodo delle festività, i controlli saranno maggiori anche in questo fine settimana tra il capoluogo bresciano, le mete lacustri e le montagne, in particolare la Valcamonica, anche dopo le scene di assembramenti e folle che si sono viste nello scorso fine settimana.