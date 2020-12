Verso il Natale-Covid, oggi Consiglio dei Ministri per decidere le misure

(red.) Dovrebbe essere quella di oggi, venerdì 18 dicembre, la giornata decisiva per discutere le misure anti-Covid da adottare durante le feste di Natale per evitare che la curva dei contagi torni di nuovo a impennarsi. Proprio oggi alle 18 è stata convocata una riunione del Consiglio dei Ministri che vede come tema centrale il modo in cui gli italiani potranno trascorrere le festività. L’idea, che dovrebbe essere confermata, è quella di un’Italia intera in zona rossa dal 24 al 27 dicembre, così come a cavallo del Capodanno fino al 3 gennaio. Ma non è escluso che nell’elenco delle limitazioni finiscano anche il 5 e 6 gennaio, quindi con l’Epifania.

Inoltre, si continua a lavorare sulle possibili deroghe agli spostamenti tra piccoli Comuni e per dare la possibilità a un paio di congiunti di trascorrere le feste in famiglia. E mentre si attendono le misure per le feste di Natale, già questo fine settimana tra sabato 19 e domenica 20 dicembre sarà un sorvegliato speciale. Da una parte, per il rischio di rivedere le immagini di assembramenti all’insegna dello shopping alle quali si è assistiti lo scorso weekend, ma anche perché questo sarà il fine settimana del grande esodo.

Considerato che da lunedì 21 dicembre fino al 6 gennaio scatterà il nuovo dpcm, con il divieto di spostamento tra regioni, anche se gialle, c’è chi ha colto l’occasione per sfruttare questi ultimi giorni per raggiungere i familiari e contatti stretti, soprattutto al sud. E proprio per il fine settimana, sul quale il Governo non ha inteso porre delle misure restrittive per il pericolo di provocare tensioni, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha tenuto una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sul territorio ci saranno almeno 70 mila uomini delle forze dell’ordine chiamati a vigilare nei luoghi sensibili e anche per evitare assembramenti nelle città. E nell’ambito della ripresa a gennaio, il Governo si è preso l’impegno per riaprire le scuole in presenza, anche le superiori, a partire dal 7 gennaio. In Lombardia, il governatore Attilio Fontana ha già annunciato che per il periodo natalizio non saranno presi provvedimenti sull’onda di quanto deciso in Veneto, quindi si applicheranno soltanto le misure che saranno decise a livello nazionale.