Sp 345 “Delle Tre Valli”, ancora molto alto il rischio valanghe

(red.) Il rischio di valanghe sulla SP345 “Delle Tre Valli” è ancora elevato e, nelle ultime ore, il numero di valanghe è arrivato a 12. È stata allertata la Protezione Civile regionale e oggi il nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia effettuerà ulteriori sopralluoghi.

L’analisi delle condizioni attuali, effettuata non in modo completo a causa del brutto tempo, vede la presenza di un pericolo valanghe residuo in ulteriore diminuzione ma ancora rilevante, soprattutto sul settore “Biorche”, dove basta il distacco di limitati volumi di neve per riuscire a raggiungere la sede stradale.

Per questo motivo la strada SPBS 345, nel lato Bazena, rimane ancora chiusa in attesa che migliorino le condizioni e che si possano così iniziare le operazioni di pulizia della sede stradale.

La Provincia, in una nota stampa pubblicata anche sui social, raccomanda alla cittadinanza di non oltrepassare gli sbarramenti, nemmeno a piedi, con le motoslitte o con qualsiasi altro mezzo.