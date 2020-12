Leno, non rispettano misure anti-Covid: tre bar chiusi in due settimane

(red.) Vanno avanti a pieno ritmo i controlli delle forze dell’ordine anche per far rispettare le misure anti-Covid. Per questo motivo in due settimane precedenti a martedì 15 dicembre tre bar a Leno, nella bassa bresciana, sono stati chiusi dagli agenti della Polizia intercomunale. Da una parte, per chi aveva aperto il proprio locale già da una settimana nonostante la zona gialla sia scattata solo da domenica 13 e dall’altra per una serie di assembramenti. E in tutti i casi, oltre alle immagini riprese dalle telecamere che immortalavano le varie situazioni, si sono rese decisive anche le segnalazioni dei cittadini.

L’ultimo a dover chiudere i battenti per almeno cinque giorni è stato quello sanzionato ieri, lunedì 14, nel centro storico. Si tratta proprio del locale che aveva aperto da una settimana, servendo i clienti senza alcun problema. L’escalation era partita con un bar nella frazione Porzano che non rispettava le disposizioni. Per questo motivo il locale, come gli altri tre della serie, è stato sanzionato con 400 euro e disposta la chiusura per cinque giorni. E lo stesso bar di Porzano, tra l’altro, era finito nel mirino già la scorsa primavera.

Infine, l’ultimo bar che ha ricevuto il cartello di chiusura della municipale è stato uno presente lungo la via per Manerbio. E’ successo sabato 12 dicembre, prima che scattasse la zona gialla, quando gli agenti della Locale avevano chiesto ai clienti assembrati all’esterno di allontanarsi. Ma subito dopo li avevano trovati di nuovo assiepati davanti al locale. Per i tre locali ora la prefettura di Brescia valuterà anche un eventuale prolungamento della chiusura.