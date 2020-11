Brescia, Polizia locale sgombera senza tetto all’ex Bisider

(red.) I resti della vecchia azienda Bisider in via Eritrea a Brescia, in città, sono sempre nel mirino delle forze dell’ordine dal momento che quegli spazi, in preda a forti carenze igienico sanitarie e in pratica invivibili, sono sempre più frequentati da clochard e da chi è dedito allo spaccio e ai giri poco raccomandabili.

Una situazione di degrado emersa anche ieri mattina, martedì 10 novembre, con l’arrivo sul posto degli agenti della Polizia locale che hanno messo in pratica una nuova ennesima ordinanza di sgombero dello stabile.

All’interno c’erano sette persone, di cui tre indiani, due africane e due ucraine. Quattro di loro erano in regola e sono stati fatti allontanare, mentre tre sono stati condotti al comando di via Donegani per essere identificati attraverso la fotosegnalazione e messi a disposizione della questura.