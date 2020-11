Coronavirus e controlli, 28 sanzioni su 1.337 persone analizzate

(red.) Come era accaduto in occasione del primo lockdown la scorsa primavera tra marzo e maggio, anche all’inizio di questa seconda serrata, seppur più leggera, in provincia di Brescia sono ripresi i controlli per verificare il rispetto delle misure. A partire dall’indossare la mascherina, ma soprattutto il rispetto delle regole e dotarsi dell’autocertificazione per giustificare ogni spostamento che sia consentito.

In questo senso, la Polizia di Stato, i carabinieri e le varie Polizie locali a livello comunali sono tornati di nuovo sul territorio per far scattare, nel caso, sanzioni da 400 euro ai cittadini non in regola. L’altro giorno, sabato 7 novembre, in tutta la provincia sono state controllate 1.337 persone facendo scattare solo 28 sanzioni. E tra questi c’era chi praticava attività motoria, ma senza l’uso della mascherina a portata di mano.

Ma i controlli non hanno interessato solo le persone. A Brescia città la Polizia locale ha anche disposto la chiusura di quattro locali tra il centro storico e la periferia perché servivano i clienti, ma senza adeguarsi all’asporto o al domicilio, uniche pratiche consentite. In tutto sono stati 652 gli esercizi commerciali controllati. Conseguenze tutto sommato ridotte rispetto al panorama nazionale che ha visto oltre un migliaio di persone sanzionate in sole 24 ore.