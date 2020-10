Decreto Ristori e attività estive: fatturato di aprile? Noi apriamo a maggio

(red.) Riportiamo per intero la lettera di un ragazzo di 35 anni, bresciano, che gestisce un locale notturno estivo nella Bassa, e che rischia di non ricevere alcun contributo dallo Stato a causa di un paragrafo presente nel deceto Ristori. Sicuramente da leggere.

Gentilissimo direttore, mi chiamo Giovanni Braga Dettoni, ho 35 anni e da 11 anni sono proprietario di una discoteca estiva nella bassa bresciana.

Non nego che quest’estate i dubbi sull’aprire o meno erano tantissimi, ma ci siamo impegnati, abbiamo redatto un protocollo covid ancora più rigido rispetto alle regole che ci venivano imposte, abbiamo fatto entrare 1000 persone per ogni sera ed abbiamo digitalizzato gli ingressi in modo da aver numeri di telefono certificati in caso di necessità, abbiamo fatto ingenti investimenti per garantire quel fantomatico “divertimento in sicurezza” e dopo 3 sole date ci è stato detto di chiudere.

Tutto ciò era comprensibile, purtroppo, ed è bene ammetterlo, non tutto il mio settore si è comportato in modo serio.

A distanza di mesi, nelle ultime settimane si iniziava a vociferare di una qualche forma di contributo, di ristoro, e non le nego che ero estremamente soddisfatto, soprattutto perché la sensazione fino ad allora era di totale abbandono, come se tutto il mondo dell’intrattenimento non esistesse.

Il decreto Ristori appena approvato cita testualmente: “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”

L’unico problema, non volendo approfondire la ratio della scelta, è che le attività estive aprono per la quasi totalità a maggio, il che significa che tutte le attività estive d’Italia, le maggiormente colpite, non hanno diritto a niente.

Credo e spero che si tratti di un semplice errore e che il governo accetti emendamenti di modifica a questo testo anche perchè all’interno del decreto basterebbe sostituire il mese di “aprile” con “la media dei mesi di marzo, aprile e maggio” o prevedere per le attività esclusivamente estive una procedura separata.

Mi piacerebbe continuare a sperare di non esser solo, di non esser abbandonato senza nessuno in grado di dar risposte ad un settore in estrema difficoltà, vorrei davvero continuare a sperarlo.