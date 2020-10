Massardi:”Dalla Regione 6,4 milioni alle polizie locali per garantire la sicurezza”

(red.) La Regione Lombardia ha pubblicato i criteri per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni per tutte le funzioni di Polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, il rinnovo e l’incremento del parco veicoli.

Fra i progetti finanziabili c’è l’acquisto di bici elettriche, di droni, di strutture fisse o mobili e di strumenti per l’ammodernamento delle centrali radio. Altri interventi ammissibili sono l’acquisto di radio portatili e veicolari, impianti di allarme per la sede centrale, telecamere da cruscotto, bodycam, defibrillatori, fototrappole, strumentazioni per l’analisi di documenti falsi e per il riconoscimento rapido delle droghe.

Inoltre queste risorse serviranno anche per il rinnovo dei veicoli in dotazione alle polizie locali e consentiranno l’acquisto di autovetture a basse emissioni, moto e scooter, unità mobili attrezzate e veicoli per unità cinofile.

Per il vice capogruppo della Lega al Pirellone, il bresciano Floriano Massardi, “Si tratta di uno stanziamento importante che ammonta a 6 milioni e 460 mila euro complessivi, che consentiranno importanti interventi e il miglioramento delle dotazioni tecnologiche dei rispettivi corpi della Polizia locale.La Regione con questo intervento punta a rinnovare le dotazioni indispensabili alle nostre forze dell’ordine locali per continuare a svolgere al meglio il delicato compito di garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.