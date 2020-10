Misure anti-Covid, controlli Nas nei locali: 16 sanzioni nel bresciano

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 15 ottobre i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute (Nas) hanno effettuato una serie di controlli su locali pubblici, bar, ristoranti e pub in tutta Italia per verificare il rispetto delle misure anti-contagio da Covid-19. I militari, d’intesa con quelli territoriali, hanno controllato anche la nostra provincia di Brescia registrando 14 sanzioni e due amministrative su un totale di 86 rilevazioni.

Nel mirino sono finiti soprattutto i titolari dei locali che lavoravano senza indossare la mascherina, nemmeno al servizio al tavolo e in alcuni casi mancava anche il distanziamento tra i clienti. All’interno di un ristorante etnico i militari hanno anche verificato che il personale non indossava la mascherina, i tavoli non venivano sanificati e a nessuno veniva misurata la temperatura visto che all’interno non c’era il termometro.

Per questo motivo, oltre alla sanzione, è scattata la segnalazione alla prefettura di Brescia per valutare la chiusura. Infine, un locale è stato sanzionato per 6 mila euro perché al suo interno c’erano alimenti scaduti.