Brescia, controlli dei carabinieri in città. Due locali multati 15 mila euro

(red.) Dallo scorso mercoledì 30 settembre e fino al weekend appena terminato ieri, domenica 4 ottobre, il comando provinciale dei carabinieri di Brescia ha svolto una serie di consueti controlli sul territorio cittadino. E la zona d’interesse è stata quella di via Milano, ma anche nei luoghi più frequentati dai giovani.

A eseguire i controlli sono stati gli operatori del comando provinciale con una stazione mobile, unità cinofile e anche l’aiuto del 3° Reggimento di Milano. Il bilancio finale ha visto l’analisi di 260 persone e 100 veicoli, portando a risultati sul fronte delle sanzioni per mancato rispetto del Codice della Strada e ai danni di alcuni titolari di esercizi commerciali.

In via Milano un ristorante è stato multato con 7 mila euro perché gli alimenti erano mal conservati e i dipendenti lavoravano senza alcun contratto regolare. Vicino a piazza Tebaldo Brusato, invece, il titolare di un locale è stato denunciato e multato con 8 mila euro perché non aveva il documento di valutazione rischi. Infine, nella stessa piazza un 25enne è stato denunciato perché guidava con un tasso alcolico sopra 1 grammo per litro, cioé due volte oltre il limite consentito.