Autista perde carico in tangenziale sud, super multa

(red.) Nel corso della settimana dal 21 settembre 2020 al 27 settembre 2020 la Polizia Stradale di Brescia, che opera sulle strade della provincia, ha effettuato numerosi controlli coinvolgendo 136 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 75 in autostrada e 61 sulla viabilità ordinaria che hanno controllato 874 veicoli e 1038 persone.

1082 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 1503 punti decurtati; le patenti ritirate sono state 12, le carte di circolazione 7, sono stati effettuati n. 4 sequestri di veicoli e n. 2 fermi amministrativi.

Nel periodo in questione sono state contestate 86 violazioni per eccesso di velocità e 17 violazioni per velocità pericolosa, inoltre sono state contestate 51 violazioni per l’uso del telefonino alla guida e 60 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

L’attività infortunistica complessiva consta in 25 incidenti, uno dei quali con esito mortale: fuori uscita accidentale sulla Sp. 668 nel comune di Montichiari e 12 incidenti con feriti.

Fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, l’incidente di lunedì 21, nel pomeriggio, in tangenziale sud dove la Polizia Stradale di Brescia è dovuta intervenire a causa di una perdita di carico da parte di un mezzo pesante diretto verso il Sebino.

Traffico in Tilt e barre industriali sulla carreggiata è lo scenario che si è presentato agli operatori intervenuti.

Proprio al fine di evitare che si possano determinare anche situazioni gravi, assume importanza un buon fissaggio che può scongiurare che il carico, qualunque esso sia, subisca anche cambiamenti di posizione durante tutte le fasi del transito. E’ sempre responsabile con il conducente, il caricatore nonché il proprietario della merce, il vettore e il committente qualora le modalità di esecuzione del trasporto risultino incompatibili con il rispetto sulla sicurezza.

Quindi al conducente del mezzo e alle altre figure sono state contestate le violazioni degli art. 164, 175 e 15 del C.d.S. con il pagamento di una somma totale di 606 €, decurtazione di 3 punti dalla patente di guida che viene ritirata unitamente alla carta di circolazione, fino al ripristino della corretta sistemazione del carico, nonché l’intimazione al ripristino del manto stradale.