Carpenedolo, niente distanze di sicurezza: bar chiuso 5 giorni

(red.) L’altra sera, sabato 19 settembre, i carabinieri bresciani della stazione di Carpenedolo sono stati impegnati nei consueti controlli nel centro del paese anche per verificare il rispetto delle misure anti-contagio. E così facendo si sono imbattuti in un locale al di sotto dei portici di via XX Settembre dove i clienti si stavano divertendo e consumando. Peccato che i militari abbiano scoperto non erano state rispettate le distanze di sicurezza e non c’era il termometro per provare la temperatura ai clienti. Per questo motivo il titolare è stato sanzionato e si è anche visto notificare il provvedimento di chiusura per cinque giorni.

Non si è trattato, quindi, di un provvedimento per aver servito alcolici a minorenni, ma una sanzione legata al mancato rispetto delle norme anti-covid.