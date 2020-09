Autostrade, mancato pedaggio: 9.168 sanzioni da Stradale in 8 mesi

(red.) Ai primi di settembre un bresciano era finito nei guai incassando una denuncia da parte della Polizia stradale in Valseriana, in provincia di Bergamo, dopo essere stato sorpreso per l’ennesima volta a fare il furbo accodandosi a una delle auto che usciva dall’autostrada attraverso il Telepass e senza pagare il pedaggio. Un comportamento, però, che pare non essere isolato.

Tanto che la stessa Stradale di Brescia, facendo il punto della situazione sui controlli, ha accertato 9.548 contravvenzioni emesse dallo scorso gennaio fino ad agosto in autostrada e di cui la maggior parte – cioé 9.168 – riguardavano il mancato pagamento del pedaggio. Questi controlli sono riconducibili anche alla campagna di sicurezza stradale “Roadpol Safety Days”.