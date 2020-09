Valcamonica, fine settimana di controlli. Ritirate 9 patenti

(red.) Nel corso del fine settimana tra sabato 5 e ieri, domenica 6 settembre, i carabinieri bresciani della compagnia di Breno sono stati impegnati nei controlli per evitare che gli automobilisti si mettessero al volante dopo aver alzato troppo il gomito o sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti. E non sono mancati i risultati, visto che tra l’alta e la bassa Valcamonica, tra Darfo Boario Terme ed Edolo, sono state ritirate nove patenti. Sette soggetti sono stati indagati a piede libero alla procura di Brescia e due giovani segnalati alla prefettura per la presenza di alcol a 0,8 grammi per litro.

A vedersi ritirare la patente sono stati un 59enne e giovani tra i 20 e 25 anni, oltre a un 37enne, un 28enne. Questi ultimi due avevano un tasso alcolico da 1,14 a 1,21 grammi per litro, oltre il doppio del consentito. Nei guai anche un operaio 43enne con un tasso alcolico alla guida di 1,06 e mentre viaggiava in auto con i figli di 4 e 7 anni. I due sono stati affidati al fratello dell’uomo.