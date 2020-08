Desenzano, controlli di Polizia. Un fermato aggredisce gli agenti

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 31 agosto gli agenti bresciani del commissariato di Polizia di Desenzano del Garda con quelli della questura e Polfer di Brescia e della Polizia Locale della città gardesana sono stati impegnati in una serie di servizi. Cioé quelli consueti per controllare i luoghi dove si sarebbero concentrati soggetti ritenuti pericolosi e anche per contrastare episodi criminali. L’attività ha portato a identificare 88 persone, di cui 14 con precedenti, oltre al controllo di 4 esercizi pubblici e di 28 veicoli.

In un’altra circostanza, invece, gli stessi agenti del commissariato hanno avuto a che fare con un uomo fermato per un normale controllo stradale. L’uomo, imprenditore di Peschiera, a bordo del proprio veicolo aveva un pugnale di dimensioni superiori rispetto a quanto permesso e anche un piccolo manganello.

Di fronte al fatto di avere oggetti atti ad offendere, l’uomo si è scontrato con i due agenti aggredendoli. Uno di loro ha riportato la rottura di un dito e l’altro una ferita. Per questo motivo l’imprenditore è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.