In stato confusionale cammina in tangenziale sud: anziana soccorsa

(red.) Un’anziana signora è stata soccorsa da una pattuglia del distaccamento di Iseo durante il fine settimana.

La donna, ottantenne residente in città, camminava a piedi sulla tangenziale Sud, in corsia di emergenza pericolosamente a ridosso della linea continua al margine con la corsia di marcia procedendo in maniera incerta.

In stato confusionale, nonostante le difficoltà di interazione, è stata soccorsa dagli operatori che le hanno offerto le loro bottigliette di acqua, ed accompagnata in sicurezza all’interno di un’area di servizio. E’ stata affidata al marito che, dopo averla cercata per ore nelle vie cittadine, si era rivolto ai Carabinieri per denunciarne la scomparsa e al personale sanitario che l’ha condotta in Pronto Soccorso per le cure del caso.