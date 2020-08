Ferragosto, controlli della polizia tra turismo e movida

(red.) Per il weekend di Ferragosto la Polizia di Stato ha svolto straordinari servizi di controllo a 360 gradi nel territorio della provincia di Brescia. La Stradale è stata impegnata in prima linea sul fronte della sicurezza della mobilità di chi transita lungo strade, autostrade, per contrastare e prevenire comportamenti pericolosi alla guida, in particolare la guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcool o sostanze stupefacenti e l’eccesso di velocità.

Gli agenti della Polfer oltre che nella Stazione di Brescia, hanno assicurato anche negli scali minori la sicurezza dei viaggiatori e dei convogli, con particolare attenzione alla prevenzione di furti e borseggi ai danni dei turisti.

Alta è stata l’attenzione rivolta alla zona gardesana, dove nelle settimane scorse sono state registrate alcune condotte a rischio tra i bagnanti, specie ragazzi e giovani, e sulle spiagge di maggior richiamo, con servizi dedicati per il controllo nei laghi svolti da personale dell’UPGSP e dal Commissariato di Desenzano del Garda, in pieno coordinamento con le altre forze di Polizia.

Tutte le attività sul territorio sono state coordinate dalla Sala Operativa della Questura, dove sono raccolte tutte le criticità tramite il 112 NUE e da cui vengono gestiti gli equipaggi della Polizia di Stato e l’interfaccia in tempo reale con le altre Forze di Polizia ed enti di soccorso.

Nella serata del 15 agosto 2020 è stato inoltre effettuato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio mirato al controllo della cosiddetta “movida” nei principali luoghi di aggregazione, con il fine prioritario di verificare il rispetto delle normative anti-contagio e delle misure anti-assembramento.

Al servizio hanno preso parte diversi equipaggi della Questura, tra cui personale della Divisione Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica congiuntamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e a personale della Polizia Locale. Dopo un briefing operativo effettuato in Questura dal Dirigente del servizio gli equipaggi si sono diretti nelle zone loro assegnate ed hanno iniziato a pattugliare le vie e le piazze della movida bresciana.

I controlli effettuati hanno interessato vari quartiere della città; le verifiche hanno permesso la identificazione di 137 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, e controlli a 21 autoveicoli; inoltre sono state effettuate verifiche amministrative a 6 esercizi pubblici. A conclusione dell’impegno operativo per il week end di Ferragosto, si segnalano i seguenti risultati della Polizia di Stato e delle sue Specialità:

679 persone controllate;

183 veicoli controllati;

99 contravvenzioni al Codice della Strada;

356 punti patente decurtati;

6 patenti guida ritirate;

6 Carte di circolazione ritirate.