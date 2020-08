Ferragosto, weekend di sicurezza con le forze dell’ordine in provincia

(red.) Polizia di Stato e Locale, carabinieri e Guardia di Finanza. Sarà un fine settimana, quello tra oggi, venerdì 14 e domenica 16 agosto, legato al Ferragosto, da tenere sotto osservazione dal punto di vista dei controlli e della sicurezza. Nella giornata di ieri, giovedì 13, in prefettura a Brescia si è svolta una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per coordinarsi negli interventi da mettere in campo.

Ci saranno quindi mezzi delle forze dell’ordine sulle strade che portano verso le località turistiche, ma anche maggiore vigilanza sul territorio e sugli obiettivi sensibili. Ma non solo, visto che il periodo particolare connesso alla situazione sanitaria porterà anche a controllare i locali aperti al pubblico.

Dalla stessa riunione di ieri, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, è emerso che la stazione ferroviaria, tra i luoghi più a rischio, viene controllata tre giorni ogni settimana e portando a numerosi arresti per spaccio. Tra questi, gli ultimi controlli hanno impegnato la Divisione Amministrativa della questura, l’Ufficio Immigrazione, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica con la Locale e l’unità Cinofila di Milano. Tra la stazione e il Carmine sono state controllate 19 persone e due esercizi pubblici dove erano presenti dieci soggetti con precedenti. Emesse anche tre sanzioni per possesso di droga e due denunciati a piede libero per aver violato le leggi sull’immigrazione.