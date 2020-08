Ferragosto, il Covid rende orfano Iseo dei fuochi d’artificio

(red.) Era uno degli appuntamenti che ogni anno a Ferragosto attirava sul lago d’Iseo migliaia di turisti per ammirare i fuochi d’artificio lanciati da Iseo, nel bresciano, in un’atmosfera di suoni e colori. Ma quest’anno, ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria e quindi con il divieto di creare assembramenti, il consueto spettacolo pirotecnico non verrà eseguito, lasciando orfano l’intero territorio iseano.

Dall’amministrazione comunale, sottolineando il fatto che sabato 15 agosto non ci sarà quindi lo spettacolo, fa però sapere che sarà proposto intorno a Natale o già il prossimo autunno, ma se ci saranno le condizioni per organizzarlo.