Brescia, alcolici ai minori: scattano sanzioni nei bar del centro

(red.) Lo scorso fine settimana, in particolare sabato sera 8 agosto, gli agenti della Polizia Locale di Brescia insieme alle altre forze dell’ordine sono stati impegnati in uno dei consueti controlli periodici tra bar e locali per verificare la situazione. E non sono mancate le sanzioni, visto che tra i dodici locali tra bar e pub, cinque sono stati multati con 11 sanzioni a livello amministrativo e anche penale.

E nei loro confronti ora si valuterà la possibile sospensione della licenza. I locali interessati sono quelli presenti tra il Carmine, corso Palestro, in piazza Paolo VI e piazzale Arnaldo. Le sanzioni hanno colpito i titolari di bar e pub che hanno servito alcolici a minori dai 16 anni, mentre alcuni gestori sono stati denunciati per aver dato alcolici ad under 16, tanto che sono stati trovati due ragazzini di 15 anni che consumavano un superalcolico.