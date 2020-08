Villanuova, scarse misure sanitarie e due addetti in nero. Chiuso ristorante

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 7 agosto, gli agenti della Polizia amministrativa della questura di Brescia con l’Ispettorato del Lavoro hanno raggiunto il ristorante “La Sosta” di Villanuova sul Clisi per effettuare un controllo con cui verificare che tutto fosse in regola. E invece non era così. A partire dalle misure sanitarie, visto che ai clienti e nemmeno ai dipendenti veniva misurata la temperatura, mentre gli interventi di sanificazione erano molto blandi.

E non solo, visto che in cucina il cuoco e il pizzaiolo lavoravano senza indossare mascherina né guanti. E’ stato anche verificato che nel locale lavoravano quattro extracomunitari tutti con permesso di soggiorno, ma due di loro non avevano un contratto. Una serie di infrazioni che hanno portato a sospendere l’attività per tre giorni, in attesa anche di conoscere le sanzioni a carico del ristorante. Il locale è stato segnalato alla prefettura di Brescia per eventuali altri provvedimenti.