Brescia, controlli dei Cc: fermato un pusher e multe per 15 mila euro

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 8 agosto i carabinieri della compagnia di Brescia sono stati impegnati in una serie di consueti controlli sulla sicurezza e che hanno preso di mira i dintorni della stazione ferroviaria e una serie di locali pubblici. Uno dei casi più eclatanti in cui si sono imbattuti i militari è stato quello di un marocchino sorpreso con carta d’identità e patente falsi. L’uomo è stato controllato e aveva 520 grammi di hashish e 23 di cocaina divisi in ventinove dosi.

Ma non solo, perché le forze dell’ordine hanno anche scoperto che il 30enne era tornato illegalmente in Italia dopo essere stato espulso nel 2018 per una condanna in materia di spaccio. Gli stessi carabinieri, insieme a quelli del Nas, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio hanno anche effettuato altri interventi per verificare il rispetto del distanziamento e le norme igienico sanitarie nei locali. Così si è scoperto che due lavoratori erano impiegati senza contratto, portando a multe per 15 mila euro.