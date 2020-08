Marone, fermati a un posto di blocco. Via patente a due fidanzati

(red.) In una serata precedente a sabato 1 agosto due giovani fidanzati sono finiti nei guai durante i controlli da parte degli agenti della Polizia stradale di Darfo Boario Terme per verificare e fermare chi si fosse messo al volante sotto l’effetto dell’alcol o delle sostanze stupefacenti. Gli agenti, impegnati in un posto di blocco a Marone, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo, hanno fermato due auto che procedevano a un ritmo incerto.

E gli agenti hanno scoperto che alla guida dei due veicoli c’erano due fidanzati. Entrambi sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari del caso, è stato scoperto che entrambi avevano alzato troppo il gomito e superato il livello di alcol consentito dopo una giornata trascorsa al lago e di rientro a casa. I due si sono visti ritirare e sospendere la patente per tre mesi, dieci punti in meno dai titoli di guida e una sanzione ciascuno di 500 euro.