Sicurezza in stazione a Brescia, prefetto convoca il Comitato

(red.) La zona della stazione ferroviaria di Brescia continua a restare nel mirino dal punto di vista della sicurezza, per i numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e non solo. Una situazione che ha indotto il prefetto di Brescia Attilio Visconti a convocare per domani, mercoledì 29 luglio, alle 10,30 una riunione telematica del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Saranno presenti il sindaco Emilio Del Bono, il questore e anche i rappresentanti della Polizia Locale, di Stato, dei carabinieri e della Guardia di Finanza. In particolare, da tempo si segnalano situazioni preoccupanti tra le vie Foppa, Solferino e XX Settembre, con persone alle prese con comportamenti pericolosi.

Uno scenario che ha visto anche diverse critiche da parte della politica, con la deputata bresciana della Lega Simona Bordonali che ha chiesto al Comune di riattivare alla stazione il presidio di Polizia.