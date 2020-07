Coronavirus, 290 mila euro di sanzioni della Locale in quattro mesi

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 18 luglio gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno presentato i numeri relativi alle attività condotte nel corso dei quattro mesi più drammatici per l’emergenza sanitaria, durante il lockdown dallo scorso 15 marzo, ma anche fino a una settimana fa, il 12 luglio. In particolare, si parla di controlli e sanzioni per verificare il rispetto delle misure di contenimento tra l’obbligo di indossare la mascherina e il divieto di assembramenti.

In questi quattro mesi sono state quasi 20 mila le persone controllate, 17 mila gli interventi condotti nelle piazze, nei parchi e punti di aggregazione e quasi 4.500 quelli svolti negli esercizi pubblici. Ma sono stati anche svolti oltre 200 interventi di aiuto agli ospedali e realtà che si occupano di protezione. In totale le sanzioni sono state 1.025 per 280 euro ciascuna, portando il totale a quasi 290 mila euro.

Ma c’è spazio anche per circa trenta attività commerciali multate e 19 casi di sospensioni da parte della prefettura. 450 cittadini son stati sanzionati per non aver indossato la mascherina o qualsiasi altro dispositivo di protezione individuale, 11 per aver svolto attività sportiva lontano da casa nel momento in cui era vietato e altri 441 tra quanti si sono spostati senza averne titolo.