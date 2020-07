Ponte Caffaro, troppa gente: prefettura chiude un locale per 10 giorni

(red.) A quei tavoli del bar c’era troppa gente per non indurre le forze dell’ordine a intervenire, considerato il periodo storico in cui si deve convivere con il Covid-19. E’ quanto successo a Ponte Caffaro, in Valsabbia, dove nei giorni precedenti a lunedì 6 luglio i carabinieri bresciani della compagnia di Salò si sono mossi per i consueti controlli.

Insieme al nucleo cinofili di Orio al Serio, i militari impegnati nei controlli si sono imbattuti anche in quel locale dove non c’era traccia di distanziamento. Quindi è scattata subito una sanzione di 400 euro, ma non solo. I carabinieri, infatti, hanno segnalato quel locale alla prefettura di Brescia che ha fatto notificare una chiusura per dieci giorni.